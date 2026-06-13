AK Parti Kayseri Milletvekili Ataş ve Başkan Palancıoğlu vatandaşlarla buluştu

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programına katıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ataş, Palancıoğlu ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Gesi Fatih Mahallesi'nde düzenlenen programda, vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinledi.



Programda konuşan Ataş, tüm mahalleleri gezdiklerini belirterek, vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti.



Palancıoğlu da ilçenin her mahallesine dokunan, vatandaşların yaşam kalitesini yükselten hizmetleri hayata geçirirken, kaynakları da en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini belirtti.





Bu mahalleye güzel bir sosyal tesis, 2 akıl küpü kütüphanesi ve cami yaptıklarını, yeni bir cami daha yapacaklarını kaydeden Palancıoğlu, "Buraya bir de hastane getirdik. Bu mahalle yoğun nüfuslu bir yer. Buraya büyük bir hastane yapılıyor. Hastane gelmesi önemliydi. En büyük hizmetlerden biri de bu oldu. Buraya sağlık merkezi kazandırdık. Yollar, parklar ve kaldırımlar yaptık. Ana yolu ışıklandırıp ağaçlandırarak güzel bir hale getirdik. Yaptığımız tüm hizmetler vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması için. Birlik ve beraberlik içerisinde, ortak hedefler doğrultusunda ilçemize hizmet etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

