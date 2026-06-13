Talas'ta yeni sondaj kuyusu hizmete alındı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Talas ilçesinde yeni bir sondaj kuyusunu hizmete aldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, artan nüfus ve gelişen yerleşim alanlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında yaklaşık 3 milyon lira yatırım bedeliyle Örencik Mahallesi’nde sondaj kuyusu açıldı.





Çalışmalar sonucunda 300 metre derinliğe ulaşılarak, saatte 23 ton su üretim kapasitesi elde edildi.



Hayata geçirilen yatırımın, bölgenin içme suyu arz güvenliğine katkı sağlamasının yanı sıra mevcut su kaynakları üzerindeki yükün azaltılmasına da destek olması amaçlanıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, su kaynaklarının korunması ve yeni kaynakların şehre kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

