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        Havaların ısınmasıyla Aladağlar'daki Aksu Vadisi'nde kar tünelleri oluşmaya başladı

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kışın dağlardan vadiye düşen kar kütlelerinin erimesiyle kar tünelleri ortaya çıkmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Havaların ısınmasıyla Aladağlar'daki Aksu Vadisi'nde kar tünelleri oluşmaya başladı

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kışın dağlardan vadiye düşen kar kütlelerinin erimesiyle kar tünelleri ortaya çıkmaya başladı.

        Kayseri, Niğde ve Adana arasında bulunan Aladağlar'ın kuzeyindeki Aksu Vadisi'ne kış aylarında yamaçlardan tonlarca kar kütlesi düşüyor.

        Havaların ısınması ve bahar aylarında vadiden akan suyun artmasıyla alt kısmından erimeye başlayan kar kütlelerinde, tüneller oluşuyor.

        Yıllara göre uzunlukları 50 ila 450 metre arasında değişen tüneller, yaz aylarında doğaseverlerin de uğrak noktalarından biri haline geliyor.

        Doğa harikası tünelleri görmek isteyenler, Yahyalı ilçesinden yaklaşık 2 saatlik araç yolculuğunun ardından uzun bir yürüyüş sonunda bölgeye ulaşıyor.

        Yöre halkının "göç tüneli" ismini verdiği geçitler, ilçeye bağlı Ulupınar Mahallesi'nden Çorak Yaylası'na göç eden köylüler ve hayvanlar tarafından uzun yıllar kullanılırken yeni yolların açılmasıyla tünellerden geçmek zorunda kalmayan yöre halkı, zaman zaman geçitlerin bulunduğu yere gidiyor.

        Yöre halkından 53 yaşındaki Ahmet Ali Firez, AA muhabirine, çocukluğundan beri baharın gelmesiyle hayvanlarıyla Ulupınar Mahallesi'nden Aksu Vadisi'ni takip ederek Çorak Yaylası'na göç ettiklerini söyledi.

        - "Eskiden çığ çok düştüğü için tüneller çok uzun oluyormuş"

        Çocukluğunda bu geçitlere "göç tüneli" dediklerini anlatan Firez, "Eskiden bu yaylaya gelmek için Aksu Vadisi'nden başka yol yoktu. O yüzden herkes buradan geçmek zorunda kalıyordu. Eskiden çığ çok düştüğü için tüneller çok uzun oluyormuş. Annem, tüneller karanlık olduğu için çıra yakarak geçtiklerini anlatırdı. Şimdi ismi biraz modernleşti ve kar tüneli denmeye başladı." dedi.

        Firez, sonraki yıllarda vadi dışından patika bir yolun açıldığını, yaylacıların da bu güzergahı kullandığını ve göç tüneline sadece ziyaret amaçlı geldiklerini belirtti.

        Geçmiş yıllarda 150 haneli köylerinin tamamının baharda Çorak Yaylası'na göç ettiğini anlatan Firez, şunları kaydetti:

        "Köylülerin 2-3 bine yakın hayvanı olurdu. Bunların tamamı bu tünellerden geçerdi. Şimdi bizim geçmediğimiz tünellere doğaseverler geliyor. Bizim yayla evi vadinin girişinde olduğu için burayı gezmek isteyenler önce bizim yanımıza uğruyor. Bizden rotayla ilgili bilgi alıp kar tüneli görmeye gidiyorlar. Bazılarına yol da gösteriyoruz. Tehlikeli durumlarda uyarıyoruz. Ben buraya her gelişimde mutlu oluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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