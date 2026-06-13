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        Kayseri'de itfaiye ekipleri mayıs ayında 707 olaya müdahale etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mayıs ayında 707 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Kayseri'de itfaiye ekipleri mayıs ayında 707 olaya müdahale etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mayıs ayında 707 olaya müdahale etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kaza, yangın, arama kurtarma ve su baskını gibi olaylara hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

        Ekipler, mayıs ayında 194 yangın, 356 kurtarma, 103 trafik kazası ve 54 su baskını olmak üzere 707 olaya müdahale etti.

        Vatandaşların bilinçlenmesi ve olağanüstü durumlarda doğru hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve denetim çalışmaları da yürüten ekipler, 1791 vatandaşa eğitim sundu, 63 denetim gerçekleştirdi.

        İtfaiye Daire Başkanlığı, 18 istasyon, 57 araç ve 345 personelle ihtiyaç duyulan her noktada görevini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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