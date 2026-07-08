Kayseri Şeker'in çocuklara hizmet verecek yaz okulu başladı

Kayseri Şeker Fabrikası'nın, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği yaz okulu başladı.





Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Şeker Spor Tesisleri'nde düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, çocukları Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde görmekten mutlu olduğunu ifade etti.



Çiçek, Kayseri Şeker'in yalnızca tarımsal faaliyetlerle sınırlı kalmayarak sosyal sorumluluk alanında da önemli işler gerçekleştirdiğini, 14 yıldır düzenlediği yaz okulunun güreş ve ERVA gibi projelere verdiği desteğin takdire değer olduğunu kaydetti.





Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da yaz okulunun çocukların geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.



Okulun sadece Kayseri'de değil, Boğazlıyan'da da düzenlendiğini belirten Akay, bu yıl Kayseri'de 642, Boğazlıyan'da ise 150 çocuğun programa katıldığını anlattı.





Konuşmaların ardından Kayseri Şeker ERVA Boks Takımı sporcuları gösteri düzenledi.





Kayıt yaptıran 8-14 yaş aralığındaki 792 çocuğa, futbol, güreş, satranç, masa tenisi branşlarında, alanında uzman kişiler tarafından eğitim verilecek.



