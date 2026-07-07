Kayseri Serbest Bölgesi'nden yılın ilk yarısında 319 milyon doların üzerinde ihracat yapıldı

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'deki 19 serbest bölge arasında yer alan Kayseri Serbest Bölgesi'nden (KAYSER), bu yılın ilk yarısında 319 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirildi.



Yaklaşık 7 milyon metrekarelik alanıyla yüz ölçümü olarak Türkiye'de birinci olan Kayseri Serbest Bölgesi, elektrikli ev aletleri, mobilya ve çelik kapı gibi birçok ürünü dünya pazarına sunuyor.



Serbest bölge boji, hasta yatakları ve kablo gibi ürünlerin yanı sıra iletken kablo, çelik halat ve makine üretimiyle de dünya piyasasında ön plana çıkıyor.



Başta ABD ve Avrupa ülkelerine ihracat yapan Kayseri Serbest Bölgesi, önemli bir üretim merkezi olma niteliğine sahip.



İhracat rakamları, üretim miktarları ve istihdam oranları yıllara göre artan serbest bölge, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarına göre, ilk 500'de yer alan 3 firmayı bünyesinde barındırıyor.



Serbest bölge, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 6 milyon dolarlık artış göstererek 700 milyon doları aşan bir ticaret hacmine ulaştı.



- İhracatta yaklaşık yüzde 5'lik artış



Sanayi kenti Kayseri'nin üretim üssü olma yolunda ilerleyen serbest bölgeden geçen yılın ilk 6 ayında yapılan 303 milyon 503 bin dolarlık ihracat yaklaşık yüzde 5 artışla 319 milyon 645 bin dolara ulaştı.



Bölgede faaliyet gösteren 150 firma, geçen yılı 650 milyon dolarlık ihracat geliriyle tamamlamıştı.



Kayseri Serbest Bölgesi, ihracattaki artışıyla hem Kayseri hem ülke ekonomisine katkı sunuyor.



Kayseri ihracatının yaklaşık yüzde 25'inin yapıldığı üretim üssü olan KAYSER, bu oranı artırmak için gerekli çalışmaları ve planlamalarını sürdürüyor.

