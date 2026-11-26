Kayseri Süper Amatör Küme’de 5. hafta tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 5 maç ile 5. hafta geride kalırken, toplam 27 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 29 Kasım Pazar günü oynanacak olan 6. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Lider Hacılar Erciyesspor’un kayıpsız yoluna devam ederken ligin 6. hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Süper Amatör Küme'de 5. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Amaratspor 26 Kayseri Yolspor

Erciyes Esen Makina FK 31 Kocasinan Ülküspor

Kayseri Atletikspor 91 Döğergücü FK

Hacılar Erciyesspor 10 Develispor

Büyük Toramanspor 31 Argıncıkspor

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G.O.Paşaspor (BAY)