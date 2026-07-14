Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

        Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

        Kayseri'de protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

        Kayseri'de protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mesajında, milletin cesareti, kararlı duruşu ve devletin varlığı ile milletin birliğinin, milli iradeyi hedef alan hain darbe girişimini bertaraf ettiğini belirtti.

        Dirilişin adı olan 15 Temmuz'un ruhunu unutmayacaklarını ve asla unutturmayacaklarını kaydeden Çolakbayrakdar, "15 Temmuz’un onuncu yıl dönümündeyiz. Bu ülke, tarihi boyunca büyük badireler atlattı. O gece Türkiye’yi kuşatan ruh, Çanakkale ruhuydu. O gece birlik, beraberlik ve kardeşlik vardı, bütün göğüsler milli bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük. Bu milletin nasıl bir ruha sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.


        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da 15 Temmuz’un sadece darbe girişimi olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekti.

        Terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz'da Türk milletinin egemenliğini hedef aldığını vurgulayan Yalçın, "15 Temmuz’da aziz Türk milleti, iradesine ve vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık mücadelesi zincirinin son halkasıdır. Bu mücadele göstermiştir ki Türk milleti egemenliğini kendisinden başka bir yere bırakmamıştır ve asla bırakmayacaktır." açıklamasında bulundu.


        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da 15 Temmuz gecesi kadınından çocuğuna demokrasiye sahip çıkan milyonlarca kişinin tek yürek olduğunu belirtti.

        Milletin o gece sergilediği kararlı duruşun gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir miras olduğunu kaydeden Özdoğan, "15 Temmuz ruhu, birlik, beraberlik, kardeşlik ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Bu ruhu yaşatmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve demokrasimize yönelik her türlü tehdide karşı dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Başkan Özdoğan: "15 Temmuz, milletimizin iradesine sahip çıktığı destandır"
        Başkan Özdoğan: "15 Temmuz, milletimizin iradesine sahip çıktığı destandır"
        Başkan Kalın: "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız"
        Başkan Kalın: "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız"
        15 Temmuz şehidi Kübra Doğanay, kabri başında anıldı Kayseri Valisi Gökmen...
        15 Temmuz şehidi Kübra Doğanay, kabri başında anıldı Kayseri Valisi Gökmen...
        Ter kokusuna bitkisel çözüm Aktar Hanzala Altun: "Terlemeyi bitiremeyiz ama...
        Ter kokusuna bitkisel çözüm Aktar Hanzala Altun: "Terlemeyi bitiremeyiz ama...
        Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde mezuniyet sevinci
        Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde mezuniyet sevinci
        Başkan Yalçın'dan 15 Temmuz mesajı
        Başkan Yalçın'dan 15 Temmuz mesajı