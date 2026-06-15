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        Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T'yi (26) yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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