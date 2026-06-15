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        Kayseri'de "Kültür Yolu Projesi" başlıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 yıldır sürdürülen "Kültür Yolu Projesi" yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Kayseri'de "Kültür Yolu Projesi" başlıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 yıldır sürdürülen "Kültür Yolu Projesi" yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezindeki 45 tarihi yapıyı tek bir yürüyüş rotasında bir araya getiren Kültür Yolu Projesi kapsamında vatandaşlar, Roma döneminden Cumhuriyete uzanan 7 bin yıllık medeniyet mirasını tanıyacak.

        Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen proje, Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde yer alan 45 önemli tarihi eseri kapsıyor.

        Rota tamamen yürüyerek ziyaret edilebilecek şekilde planlanırken, katılımcılar aynı güzergah üzerinde Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait seçkin eserleri görme imkanı bulacak.


        Vatandaşlar, başvurularını Kayseri Kalesi'nde oluşturabilecek.

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