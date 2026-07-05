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        Kayseri'de 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de 16 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 00:34 Güncelleme:
        Kayseri'de 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de 16 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.M.C. (30) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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