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        Kayseri'de boğulma tehlikesi geçiren oğlu için ırmağa giren baba kayboldu

        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan babayı bulmak için ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Kayseri'de boğulma tehlikesi geçiren oğlu için ırmağa giren baba kayboldu

        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan babayı bulmak için ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

        Kızılırmak Nehri'nin Küpeli Mahallesi kıyısında ailesiyle birlikte piknik yapan 11 yaşındaki Suriye uyruklu H.E. serinlemek için girdiği suda bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Oğlunun yardım istediğini gören baba M.E. (40) nehre girdi. Baba ve oğlu boğulma tehlikesi yaşadı.

        Baba M.E. bir süre sonra suda kaybolurken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri nehirde ağaç dallarına tutunan H.E'yi sudan çıkardı.

        M.E'nin kaybolduğu noktada AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.

        Havanın kararması nedeniyle nehirde arama çalışmalarına ara verildi. Yarın sabah erken saatlerde çalışmalara devam edileceği öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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