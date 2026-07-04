Erciyes'teki Çadır Karavan Kamp Alanı doğa ve macera tutkunlarını bekliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Erciyes'in 2 bin 200 metresinde kurulan Çadır Karavan Kamp Alanı, doğa ve macera tutkunlarını bekliyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni aktivite alanları ile turizmin 12 aya yayılması amaçlanıyor.



Bu kapsamda Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresine kurulan Çadır Karavan Kamp Alanı, macera dolu yepyeni bir deneyimin kapılarını aralıyor.



Kamp alanında, elektrik, temiz su ve atık su altyapısının yanı sıra mutfak, çamaşır makinesi, buzdolabı ve ocak gibi donanımlar ile duş, tuvalet ve kurutma makinesi gibi temel ihtiyaçlara yönelik hizmetler yer alıyor.



Öte yandan kamp alanı, plaj voleybolu, futbol ve basketbol sahası ile oyun alanıyla, doğa ve spor hizmetini bir arada sunuyor.

