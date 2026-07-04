Kayseri'de hurdalıkta çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, hurdalıkta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Anbar Mahallesi 24. Cadde'deki bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Söndürme çalışmalarına toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek veriyor.

