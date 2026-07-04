Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de hurdalıkta çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

        Kayseri'de hurdalıkta çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, hurdalıkta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Kayseri'de hurdalıkta çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, hurdalıkta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Anbar Mahallesi 24. Cadde'deki bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek veriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!

        Benzer Haberler

        Açık alandaki hurdalar alev aldı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
        Açık alandaki hurdalar alev aldı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
        Talas Maharetli Eller Kooperatifi'nden müzik dolu akşam
        Talas Maharetli Eller Kooperatifi'nden müzik dolu akşam
        Başkan Büyükkılıç sanayicilerle bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç sanayicilerle bir araya geldi
        Unutkanlığınız aracınıza mal olmasın Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
        Unutkanlığınız aracınıza mal olmasın Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
        AK Parti Kayseri Teşkilatı görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla değ...
        AK Parti Kayseri Teşkilatı görevdeki 500. gününü istişare toplantısıyla değ...
        Mehmet Arar'ın babası toprağa verildi
        Mehmet Arar'ın babası toprağa verildi