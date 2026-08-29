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        Kayseri'de 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Kayseri'de 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'yi, saklandığı adreste operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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