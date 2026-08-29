Kayseri'de 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'yi, saklandığı adreste operasyonla yakaladı.

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