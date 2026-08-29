Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Kayseri'de konuştu:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Yeni Parti şehirler ile kavga etmez. Yeni Parti şehre gönül koymaz. Yeni Parti, kendine oy vermeyen seçmenin bir sonraki oyuna taliptir." dedi.

Programı kapsamında Kayseri'ye gelen Özel, kentteki bir otelde iş insanları ve KOBİ'lerle basına kapalı toplantıya katıldı.

Özel, daha sonra Eskişehir Bağları bölgesindeki bir eve misafir oldu.

Evin bahçesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Özel, burada kadınların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Çocuklarla ve kadınlarla sohbet eden Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerin yaptıkları kreş hizmetlerini ve diğer sosyal destekleri anlattı.

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Özel, Yeni Parti olarak iktidara geldiklerinde çalışamayan, iş bulamayan ve evde çalışan ev hanımlarının sigortasını devletin ödeyeceğini, ev hanımlarının evde çalışarak emekli olabileceği bir sistem kuracaklarını, bunun da Türk kadınlarına en büyük hediyeleri olacağını belirtti.

Sosyal belediyecilik hizmetlerine örnekler veren Özel, şunları kaydetti:

"Hoş geldin bebek paketi, okula başlangıç paketi birinci sınıf öğrencilerine, her sınıfa kırtasiye desteği, beslenme çantası desteği. İnşallah Allah'ın izniyle Kayseri'ye de CHP'li belediyede getireceğiz. Yanlış söyledim, benim ağzım eskiye alışık, Yeni Partili. Gerçi şu anda da CHP'de olan, ben genel başkanken seçtirdiğimiz ve çok düzgün işlere devam eden arkadaşlar da var. O yüzden sadece Yeni Partililer de yapmıyor. Eğrisi doğrusuna denk geldi söylediğimin. Hem Yeni Partili belediyeler hem de inşallah iktidara bizim parti gelirse bu belediyelerde yaptığımız işleri kaymakamlıklar, valilikler eliyle, milli eğitim müdürlükleri eliyle yapacağız inşallah. İnşallah buradan duyarlar, buradaki belediyeler de gelirler bu mahalleye böyle hizmetler yaparlar. Yapan AK Parti'li, MHP'li belediyeler varsa Allah onlardan da razı olsun. Belediyecilik böyle bir iş zaten."

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Bazı kadınların okullardaki güvenlik tedbirlerinin yetersizliğinden bahsetmeleri üzerine Özel, Yeni Parti iktidarında geçmişte uzman çavuşluk yapmış, devlette kusur ve hata işlememiş uzman çavuşları bir eğitimin ardından okullarda güvenlik görevlisi olarak işe başlatacaklarını belirtti.

- "Yeni Parti şehre gönül koymaz"

Özel, daha sonra Kazancılar Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti, bir pastırmacı dükkanında pastırma doğradı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Cami önünde halka hitap eden Özel, yapılacak ilk seçimi milletin takdiriyle kazanacaklarını ama bu seçimin kaybedeni olmayacağını söyledi.

Yeni Partinin güçlü kadrolarıyla, inancıyla, çalışkanlığıyla, cesaretiyle iktidara hazır olduğunu ifade eden Özel, "Yeni Parti şehirler ile kavga etmez. Yeni Parti şehre gönül koymaz. Yeni Parti, kendine oy vermeyen seçmenin bir sonraki oyuna taliptir. Onun yüreğine, gönlüne girmeye taliptir. İşte böyle büyüyoruz. Biz köhnemiş bir siyaseti, tartışmaları, birbiriyle uğraşmaları geride bıraktık." diye konuştu.

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Özel, bundan sonra siyasi tartışmalarla, atışmalarla, kutuplaştırma, şeytanlaştırma, ötekileştirme işiyle oy devşirme oyunlarına asla gelmeyeceklerini, kısır çekişmelere girmeyeceklerini kaydetti.

Türkiye'de bir beka sorunu olmadığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Beka sorunu, dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye'de hesap yapması, bu topraklar üzerine hayal kurması değildir. Onu denediler, boylarının ölçüsünü aldılar. Yine denerler, yine biz buradayız. Kimseye pabuç bırakmayız. Ne İsrail'e ne başkasına ama esas beka sorunu dünyanın gelişmiş ülkelerinin burada hayal kurması değil, esas beka sorunu bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır. Bunu ters düz edeceğiz. Bütün gençlere hayal kurabileceğiniz, istediğinizde yurt dışına gidip, istediğinizde dönebileceğiniz, yasakların olmadığı, gelecek kaygısının kalmadığı bir cumhuriyeti bir kez daha Gazi'nin peşinden yürüyenler Yeni Parti iktidarında kuracak."

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Özel, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladıktan sonra parti otobüsüyle halkı selamladı.