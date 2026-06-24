Kayseri'de 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 24.06.2026 - 23:50 Güncelleme:
Kayseri'de 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi (24) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ