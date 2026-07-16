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        Kayseri'de 3. kattan düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 3. kattan düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Kayseri'de 3. kattan düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 3. kattan düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Suriye uyruklu Ali B, 3. kattaki dairelerinden beton zemine düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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