Kayseri'de 3. kattan düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 3. kattan düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Suriye uyruklu Ali B, 3. kattaki dairelerinden beton zemine düştü.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

