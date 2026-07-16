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        Kayseri Bilim Merkezi, yaz akademileri programına ev sahipliği yapacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK işbirliğiyle Türkiye genelindeki bilim merkezlerinde gerçekleştirilen yaz akademileri programına ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Kayseri Bilim Merkezi, yaz akademileri programına ev sahipliği yapacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK işbirliğiyle Türkiye genelindeki bilim merkezlerinde gerçekleştirilen yaz akademileri programına ev sahipliği yapacak.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bilimsel üretimi teşvik eden program, yaz tatilinde çocuklara teknoloji odaklı, uygulamalı ve eğitici bir deneyim sunacak.

        "Robotunu Tasarla ve Kodla" temasıyla düzenlenecek programla öğrenciler geleceğin teknolojileriyle buluşacak.


        İki hafta sürecek uygulamalı eğitimlerde katılımcılar kendi robotlarını tasarlayıp kodlama becerilerini geliştirirken, mühendislik tasarım süreçleri, algoritmik düşünme ve problem çözme yetkinliklerini de uygulamalı atölyeler aracılığıyla deneyimleme fırsatı bulacak.

        Yaz Akademileri 3, 4 ve 5'inci sınıfa geçen öğrencilerle ve 6 ve 7'nci sınıfa geçen öğrenciler olmak üzere iki kategoride eğitim verecek.


        Eğitimler 13 Temmuz ile 23 Ağustos 2026 tarihleri arasında üç ayrı dönem halinde düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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