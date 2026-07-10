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        Kayseri'de 7 öğrenci LGS sınavında 500 tam puan aldı

        Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri'den 7 öğrencinin 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Kayseri'de 7 öğrenci LGS sınavında 500 tam puan aldı

        Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri'den 7 öğrencinin 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan aldığını bildirdi.

        Esen, yazılı açıklamasında LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandığını belirtti.

        Her bir öğrencinin kendileri için çok kıymetli olduğunu aktaran Esen, kentteki 7 öğrencinin tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye'deki tam puan alan 452 öğrenci arasına girdiğini kaydetti.

        Öğrencilerin başarısının kendilerini gururlandırıdığını belirten Esen, "Öncelikle şunu özellikle ifade etmek isterim ki her bir çocuğumuz bizim için ayrı ayrı çok kıymetlidir. Onlar, ülkemizin yarınlarını inşa edecek en büyük değerimiz, geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın her başarısı bizim başarımız, onların mutluluğu ise yüzümüzde oluşan en güzel tebessümdür. Bu anlayışla, sınav sonucu ne olursa olsun tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyor, her birinin hayallerine ulaşacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Sınav sonuçlarının ardından tercih sürecinin başladığına değinen Esen, öğrencilerin ilgi, yetenek ve hedeflerine uygun, bilinçli tercihler yapmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Rota Maarif dijital platformunun yarından itibaren hizmete sunulacağını kaydeden Esen, öğrenci ve velilerin rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden platforma erişerek tercih sürecine yönelik kapsamlı bilgilere ulaşabileceklerini bildirdi.

        Esen, kent genelindeki tüm tercih danışmanlığı birimlerinde görev yapan uzman rehber öğretmenlerinde öğrenci ve velilere tercih süreci boyunca profesyonel rehberlik desteği sunacağını sözlerine ekledi.












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