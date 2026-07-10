Talas Belediyespor Yaz Spor Okulları açıldı

Talas Belediyespor Yaz Spor Okulları 450 sporcunun katılımıyla eğitimlerine başladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, spor okullarının açılış programı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, sporcular ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Başkan Yalçın, altyapıdan yeni yetenekler keşfederek kulüplere ve milli takıma kaynak oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.



Talas Belediyespor'un U14 ve U15 kategorilerinde Türkiye şampiyonu olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:



"Buradan yetişen gençlerimiz şimdi Galatasaray'da, Trabzonspor'da, Kayserispor'da, Erciyes FK'da oynuyor. Sizin aranızdan da aynı başarıyı yakalayacak olacaktır, yürekten inanıyorum. Çocuklar bir disiplin altına girerek hem yaz tatillerini dolu dolu geçirmiş olacaklar hem de yeteneklerini sergileyecekler. Bize güvenerek çocuklarını teslim eden ailelerimize teşekkür ediyorum."



İloğlu da desteklerinden dolayı Yalçın'a teşekkür etti.













