Talas'ta kafe ve restoranlar denetlendi
Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki kafe ve restoranları denetledi.
Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki kafe ve restoranları denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, kentteki kafe ve restoranlarda hijyen ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.
İşletmelerin mutfak ve depolarını kontrol eden ekipler, son kullanma tarihi yaklaşan ya da uygun şartlarda muhafaza edilmeyen ürünlere el koydu.
Kontroller sırasında eksikleri bulunan işletmelere uyarı yapılarak, belirtilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi talep edildi.
Denetimlerde gereken şartları sağlamadığı tespit edilen işletmelere ceza uygulandı.
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