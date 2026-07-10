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        Talas'ta kafe ve restoranlar denetlendi

        Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki kafe ve restoranları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Talas'ta kafe ve restoranlar denetlendi

        Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki kafe ve restoranları denetledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, kentteki kafe ve restoranlarda hijyen ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.

        İşletmelerin mutfak ve depolarını kontrol eden ekipler, son kullanma tarihi yaklaşan ya da uygun şartlarda muhafaza edilmeyen ürünlere el koydu.

        Kontroller sırasında eksikleri bulunan işletmelere uyarı yapılarak, belirtilen eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi talep edildi.

        Denetimlerde gereken şartları sağlamadığı tespit edilen işletmelere ceza uygulandı.




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