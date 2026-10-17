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        Kayseri'de asker uğurlama eğlencesinde 1 kişi av tüfeğiyle yaralandı

        Kayseri'de asker uğurlama eğlencesine katılan 1 kişi av tüfeğiyle kendini yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 20:55 Güncelleme:
        Kayseri'de asker uğurlama eğlencesinde 1 kişi av tüfeğiyle yaralandı

        Kayseri'de asker uğurlama eğlencesine katılan 1 kişi av tüfeğiyle kendini yaraladı.

        Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde asker uğurlama eğlencesine giden F.T, havaya ateş açtığı av tüfeğiyle doldur boşalt yaparken silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

        Yakınları tarafından Sivas-Kayseri kara yolundaki polis uygulama noktasına götürülen F.T, ekiplerin çağırdığı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan F.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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