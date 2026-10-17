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        Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'yi (30) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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