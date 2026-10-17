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        ERÜ'lü öğrenciler "Kayseri Kültür Yolu Turu" etkinliğine katıldı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Kayseri'yi yakından tanımaları amacıyla "Kayseri Kültür Yolu Turu" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 13:34 Güncelleme:
        ERÜ'lü öğrenciler "Kayseri Kültür Yolu Turu" etkinliğine katıldı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Kayseri'yi yakından tanımaları amacıyla "Kayseri Kültür Yolu Turu" etkinliği düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite kampüsünden kalkan otobüslerle şehir turu yapan öğrenciler, Kayseri'nin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler, rehber eşliğinde Gevher Nesibe Medresesi, Kurşunlu Cami, Saat Kulesi, Kayseri Kalesi, Fatih Cami, Hunat Hatun Külliyesi, Atatürk Evi Müzesi, Meryem Ana Kilisesi ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni gezerek bilgi aldı.

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        Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı önünden tura katılan öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrencilerin yaşadığı şehri tanımaları için etkinliğin önemli olduğunu belirten Altun, eğitim öğretim hayatında gençlerin mutlaka sosyal olarak da kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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