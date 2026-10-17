Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri BİLİMFEST Kayseri'nin resmi açılışı yapıldı

        BİLİMFEST Kayseri'nin resmi açılışı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde düzenlenen 8. BİLİMFEST Kayseri'nin resmi açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 13:33 Güncelleme:
        BİLİMFEST Kayseri'nin resmi açılışı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde düzenlenen 8. BİLİMFEST Kayseri'nin resmi açılışı yapıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki festival alanında düzenlenen açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, savunma sanayisinin son 25 yılda çok önemli mesafeler katettiğini söyledi.

        Savunma sanayisinin Türkiye'de en hızlı gelişen alanlardan birisi olduğunu vurgulayan Şeker, "Savunma sanayisinde yüzde 20 olan yerlilik katkısı yüzde 80'e çıktı. Geçen yıl 10 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdik. Bu alanda dünyadaki 11. ülkeyiz. Savunma sanayisi sektöründe 100 binden fazla istihdam sağlıyoruz. 4 bin irili ufaklı firma savunma sanayisine hizmet veriyor. Her yıl AR-GE için 3 milyar dolar bütçe ayırıyoruz." dedi.

        REKLAM

        Şeker, Türkiye'nin insansız hava aracı konusunda da dünyada lider konumda olduğunu belirtti.

        Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sinin Türk İHA'sı olduğuna dikkati çeken Şeker, şunları kaydetti:

        "Dünyanın İHA piyasasının yüzde 65'ini biz karşılıyoruz. Bugün Türk tersanelerinde 50'den fazla askeri gemi inşa ediliyor. Bunu dünyada başarabilen çok az sayıda ülke var. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ülkenin üretebildiği savaş uçağını biz de üretiyoruz. İnşallah çok yakın zamanda KAAN'ı TSK'nın kullanımına sunacağız. Savunma sanayisinde takip eden ülke konumundan takip edilen bir ülke konumuna geldik. Bir insansız hava aracını gemiye indiren ilk ülke biziz. Geldiğimiz konum çok önemli. Bizim bu alandaki başarımızın en önemli kaynağı insanımızdır, güçlü bir orduya sahip olmamızdır. Bu büyük bir avantaj. Geliştirdiğimiz her ürünü sahada deneyebiliyoruz. Asıl büyük gücümüz ise insan kaynağımızdır. Bizim madenimiz insanımız. Yetişmiş bir kabiliyetimiz var. Amacımız bunları daha da geliştirmek."

        REKLAM

        - "Savunma sanayisinin geldiği nokta, her Türk vatandaşını gururlandırıyor"

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Türk milletinin tarih boyunca birçok başarıya imza attığını ancak bundan sonra da dünyada söz sahibi olabilmek için aklı ve bilimi kullanıp teknolojik ürünlerin geliştirilmesine odaklanması gerektiğini söyledi.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise etkinliğin düzenlenmesinde Büyükşehir Belediyesiyle el birliğiyle çalıştıklarını vurguladı.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da "Dünyada son zamanlarda yaşanan olaylar bize çocuklarımızı hangi yönde yetiştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Savunma sanayisinin geldiği nokta, her Türk vatandaşını gururlandırıyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kötü hava şartlarına rağmen alanı dolduranlara teşekkür ederek, etkinliğin düzenlenmesinde katkısı bulunan kurumların gençleri ümitlendirme adına birçok çalışmaya imza attığını söyledi.

        Yarın sona erecek festivalde, Türkiye'nin milli havacılık teknolojisindeki önemli projelerden HÜRJET ve 1926 yılında Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi adıyla kurulan TOMTAŞ stantları ilgi görüyor.

        Ayrıca festivale gelenler, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde görev yapan köpek ve atların gösterisini izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda

        Benzer Haberler

        Kayserililer, bilim ve teknoloji heyecanını BİLİMFEST'te yaşıyor Kayseri Bü...
        Kayserililer, bilim ve teknoloji heyecanını BİLİMFEST'te yaşıyor Kayseri Bü...
        ERÜ'lü öğrenciler "Kayseri Kültür Yolu Turu" etkinliğine katıldı
        ERÜ'lü öğrenciler "Kayseri Kültür Yolu Turu" etkinliğine katıldı
        Kayseri itfaiyesinden TPAO'nun üretim sahalarında eğitim
        Kayseri itfaiyesinden TPAO'nun üretim sahalarında eğitim
        Erciyes'te dağ kızağı projesinde çalışmalar hızla sürüyor
        Erciyes'te dağ kızağı projesinde çalışmalar hızla sürüyor
        Kayseri'de Kamu Spor Oyunları tamamlandı
        Kayseri'de Kamu Spor Oyunları tamamlandı
        Kayseri'de Sonbahar Bahçe Bakımı Eğitimi!
        Kayseri'de Sonbahar Bahçe Bakımı Eğitimi!