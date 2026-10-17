Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde düzenlenen 8. BİLİMFEST Kayseri'nin resmi açılışı yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki festival alanında düzenlenen açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, savunma sanayisinin son 25 yılda çok önemli mesafeler katettiğini söyledi.

Savunma sanayisinin Türkiye'de en hızlı gelişen alanlardan birisi olduğunu vurgulayan Şeker, "Savunma sanayisinde yüzde 20 olan yerlilik katkısı yüzde 80'e çıktı. Geçen yıl 10 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdik. Bu alanda dünyadaki 11. ülkeyiz. Savunma sanayisi sektöründe 100 binden fazla istihdam sağlıyoruz. 4 bin irili ufaklı firma savunma sanayisine hizmet veriyor. Her yıl AR-GE için 3 milyar dolar bütçe ayırıyoruz." dedi.

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Şeker, Türkiye'nin insansız hava aracı konusunda da dünyada lider konumda olduğunu belirtti.

Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sinin Türk İHA'sı olduğuna dikkati çeken Şeker, şunları kaydetti:

"Dünyanın İHA piyasasının yüzde 65'ini biz karşılıyoruz. Bugün Türk tersanelerinde 50'den fazla askeri gemi inşa ediliyor. Bunu dünyada başarabilen çok az sayıda ülke var. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ülkenin üretebildiği savaş uçağını biz de üretiyoruz. İnşallah çok yakın zamanda KAAN'ı TSK'nın kullanımına sunacağız. Savunma sanayisinde takip eden ülke konumundan takip edilen bir ülke konumuna geldik. Bir insansız hava aracını gemiye indiren ilk ülke biziz. Geldiğimiz konum çok önemli. Bizim bu alandaki başarımızın en önemli kaynağı insanımızdır, güçlü bir orduya sahip olmamızdır. Bu büyük bir avantaj. Geliştirdiğimiz her ürünü sahada deneyebiliyoruz. Asıl büyük gücümüz ise insan kaynağımızdır. Bizim madenimiz insanımız. Yetişmiş bir kabiliyetimiz var. Amacımız bunları daha da geliştirmek."

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- "Savunma sanayisinin geldiği nokta, her Türk vatandaşını gururlandırıyor"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Türk milletinin tarih boyunca birçok başarıya imza attığını ancak bundan sonra da dünyada söz sahibi olabilmek için aklı ve bilimi kullanıp teknolojik ürünlerin geliştirilmesine odaklanması gerektiğini söyledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise etkinliğin düzenlenmesinde Büyükşehir Belediyesiyle el birliğiyle çalıştıklarını vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da "Dünyada son zamanlarda yaşanan olaylar bize çocuklarımızı hangi yönde yetiştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Savunma sanayisinin geldiği nokta, her Türk vatandaşını gururlandırıyor." diye konuştu.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kötü hava şartlarına rağmen alanı dolduranlara teşekkür ederek, etkinliğin düzenlenmesinde katkısı bulunan kurumların gençleri ümitlendirme adına birçok çalışmaya imza attığını söyledi.

Yarın sona erecek festivalde, Türkiye'nin milli havacılık teknolojisindeki önemli projelerden HÜRJET ve 1926 yılında Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi adıyla kurulan TOMTAŞ stantları ilgi görüyor.

Ayrıca festivale gelenler, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde görev yapan köpek ve atların gösterisini izledi.