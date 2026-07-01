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        Kayseri'de Bilişim Akademisi Yaz Kampı başvuruları başladı

        Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim Akademisi tarafından düzenlenecek yaz kampı için başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Kayseri'de Bilişim Akademisi Yaz Kampı başvuruları başladı

        Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim Akademisi tarafından düzenlenecek yaz kampı için başvurular başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 14-24 Temmuz tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yer alan Bilişim Akademisi'nde gerçekleşecek kampta, gençler yapay zekadan siber güvenliğe, oyun geliştirmeden robotik kodlamaya kadar birçok alanda uygulamalı eğitim alacak.

        Teknolojiye ilgi duyan, üretmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen gençlere yönelik hazırlanan kamp programında eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılacak.

        Kampa, 15 yaş ve üzeri genç adaylar başvurabilecek.

        Sınırlı kontenjan nedeniyle ön değerlendirme sürecinin ardından kesin kayıt hakkı kazanan adaylar belirlenecek.

        Kamp programına ilişkin ayrıntılar, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa mesaj yoluyla katılımcılarla paylaşılacak.

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