Kayseri'de boğulma tehlikesi geçiren oğlu için girdiği ırmakta kaybolan babanın cesedine ulaşıldı

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak amacıyla girdiği Kızılırmak'ta kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı.



Nehrin Küpeli Mahallesi kıyısında, önceki gün boğulma tehlikesi geçiren oğlu için girdiği ırmakta akıntıya kapılan baba M.E'yi arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı.



AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçları, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, UMKE, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi, İHH ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Su Sporları ekipleri bölgede çalışma yaptı.



M.E'nin cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta suyun içinde bulundu.



- Olay



Kızılırmak'ın Küpeli Mahallesi kıyısında, 4 Temmuz'da ailesiyle birlikte piknik yapan 11 yaşındaki Suriye uyruklu H.E. serinlemek için girdiği suda bir süre sonra çırpınmaya başlamış, oğlunun yardım istediğini gören baba M.E. (40) nehre girmişti.



Baba M.E. bir süre sonra suda kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri, nehirde ağaç dallarına tutunan H.E'yi sudan çıkarmıştı.

