Kayseri'de 'Çatlı 2' filminin galası yapıldı

Abdullah Çatlı’nın hayatını anlatan devam filmi ‘Çatlı 2’nin galası Kayseri’de yapıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1996 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın hayatını anlatan ve Deniz Enyüksek’in yönettiği devam filmi ‘Çatlı 2’nin galasına, Abdullah Çatlı’nın kızları Selcen Çatlı, Gökçen Çatlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve vatandaşlar katıldı. Galada açıklama yapan Selcen Çatlı, "Kayseri halkına bu yoğun ilgiyi sağladıkları için teşekkür ediyorum. İlk filmimiz ‘Çatlı’ filmine çok büyük bir ilgi vardı. ‘Çatlı 2’ filmimiz de bugün vizyona girdi. Biz de bugün Kayseri’deyiz. Bizler babamızın aziz ruhunu yaşatabilmek için hayatını beyaz perdeye taşıdık. Babamızın hayatındaki mücadelelerini ele aldık. Sadece babamın değil, ülkücü camianın ve ailelerinin ne gibi fedakarlıklarda bulunduklarını ele aldık. Bu film büyük bir mücadelenin sadece 2 saatte ekrana yansıtılmış hali. Herkese iyi seyirler diliyorum" dedi.

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Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı ise, "Hayatımız mücadeleyle geçti. Çocukluk yaşlarımızdan itibaren biz bu mücadelenin farkındaydık. Her ne kadar babamız bize karşılaştığımız sorunların evcilik olduğunu söylese de, bunun bir oyun olduğunu söylese de biz durumun farkındaydık. Bizler mazlum insanlarız fakat yaşadığımız sorunları küçülterek yansıtmayı severiz. İlk filmde ev baskını sahnesi vardı. Normalde o olay 7 saat sürüyor. Ancak filmde onu birkaç dakikada geçiştirmek durumunda kaldık. Kitaplarımıza ve filmlerimize konu olmayan daha nice olaylar var. Tabii ki vatan sağ olsun. Biz bunları bir drama haline getirmek üzere bu işleri yapmıyoruz ama tarih yazıcılığı ve tarih görselliği diye bir şey var. Tarih tekerrürden ibaretse şayet, bunu yaşayanların bunu bir şekilde ifade etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.