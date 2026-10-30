Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 'Çatlı 2' filminin galası yapıldı

        Kayseri'de 'Çatlı 2' filminin galası yapıldı

        Abdullah Çatlı'nın hayatını anlatan devam filmi 'Çatlı 2'nin galası Kayseri'de yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 22:05 Güncelleme:
        Kayseri'de 'Çatlı 2' filminin galası yapıldı

        Abdullah Çatlı’nın hayatını anlatan devam filmi ‘Çatlı 2’nin galası Kayseri’de yapıldı.

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1996 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın hayatını anlatan ve Deniz Enyüksek’in yönettiği devam filmi ‘Çatlı 2’nin galasına, Abdullah Çatlı’nın kızları Selcen Çatlı, Gökçen Çatlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve vatandaşlar katıldı. Galada açıklama yapan Selcen Çatlı, "Kayseri halkına bu yoğun ilgiyi sağladıkları için teşekkür ediyorum. İlk filmimiz ‘Çatlı’ filmine çok büyük bir ilgi vardı. ‘Çatlı 2’ filmimiz de bugün vizyona girdi. Biz de bugün Kayseri’deyiz. Bizler babamızın aziz ruhunu yaşatabilmek için hayatını beyaz perdeye taşıdık. Babamızın hayatındaki mücadelelerini ele aldık. Sadece babamın değil, ülkücü camianın ve ailelerinin ne gibi fedakarlıklarda bulunduklarını ele aldık. Bu film büyük bir mücadelenin sadece 2 saatte ekrana yansıtılmış hali. Herkese iyi seyirler diliyorum" dedi.

        REKLAM

        Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı ise, "Hayatımız mücadeleyle geçti. Çocukluk yaşlarımızdan itibaren biz bu mücadelenin farkındaydık. Her ne kadar babamız bize karşılaştığımız sorunların evcilik olduğunu söylese de, bunun bir oyun olduğunu söylese de biz durumun farkındaydık. Bizler mazlum insanlarız fakat yaşadığımız sorunları küçülterek yansıtmayı severiz. İlk filmde ev baskını sahnesi vardı. Normalde o olay 7 saat sürüyor. Ancak filmde onu birkaç dakikada geçiştirmek durumunda kaldık. Kitaplarımıza ve filmlerimize konu olmayan daha nice olaylar var. Tabii ki vatan sağ olsun. Biz bunları bir drama haline getirmek üzere bu işleri yapmıyoruz ama tarih yazıcılığı ve tarih görselliği diye bir şey var. Tarih tekerrürden ibaretse şayet, bunu yaşayanların bunu bir şekilde ifade etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Cumhuriyet Kupası 3x3 Basketbol Müsabakaları tamamlandı
        Kayseri'de Cumhuriyet Kupası 3x3 Basketbol Müsabakaları tamamlandı
        Kayserispor, Muğlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Kayserispor, Muğlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Kayseri Atatürk Spor Salonu yenilendi
        Kayseri Atatürk Spor Salonu yenilendi
        Baki Ersoy, Yeşilhisar'daki tapu kaymalarını TBMM gündemine taşıdı
        Baki Ersoy, Yeşilhisar'daki tapu kaymalarını TBMM gündemine taşıdı
        Erciyes Dağı'nda düşüp ölen rehber için anma tırmanışı
        Erciyes Dağı'nda düşüp ölen rehber için anma tırmanışı
        Erciyes Dağı'nın zirvesi beyaza büründü
        Erciyes Dağı'nın zirvesi beyaza büründü