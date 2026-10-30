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        Kayserispor, Muğlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        Kayserispor sahasında oynayacağı Muğlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Kayserispor, Muğlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        Kayserispor sahasında oynayacağı Muğlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

        TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 13. haftasında Pazartesi günü oynayacağı Muğlaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Atila Gerin ve ekibi yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman teknik çalışma ile sürerken, çift kale maç ile sona erdi. Ligde 27 puanla 2. sırada yer alan Kayserispor, rakibini yenerek, yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

        Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Kayserispor ile Muğlaspor maçı saat 20.00’de başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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