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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri 'Kayseri'de olmaz' denilen safranda ilk hasat yapıldı Topraksız tarımla Kayseri'de safran üretimini başardı Girişimci Mustafa Demir: "Ciddi bir verim aldık. Yarım kilogramdan fazla safran hasadı yapmayı planlıyoruz"

        'Kayseri'de olmaz' denilen safranda ilk hasat yapıldı Topraksız tarımla Kayseri'de safran üretimini başardı Girişimci Mustafa Demir: "Ciddi bir verim aldık. Yarım kilogramdan fazla safran hasadı yapmayı planlıyoruz"

        Kayseri'de iklim şartları nedeniyle yetiştirilmesi zor olarak değerlendirilen safran, genç girişimci Mustafa Demir'in çalışmasıyla kapalı alanda ve topraksız tarım yöntemiyle üretildi. Kentte ilk kez gerçekleştirilen uygulamada safran çiçek açarken, ilk hasat da yapıldı. Demir, bu yıl yarım kilogramdan fazla safran elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:59 Güncelleme:
        'Kayseri'de olmaz' denilen safranda ilk hasat yapıldı Topraksız tarımla Kayseri'de safran üretimini başardı Girişimci Mustafa Demir: "Ciddi bir verim aldık. Yarım kilogramdan fazla safran hasadı yapmayı planlıyoruz"

        Kayseri'de iklim şartları nedeniyle yetiştirilmesi zor olarak değerlendirilen safran, genç girişimci Mustafa Demir'in çalışmasıyla kapalı alanda ve topraksız tarım yöntemiyle üretildi. Kentte ilk kez gerçekleştirilen uygulamada safran çiçek açarken, ilk hasat da yapıldı. Demir, bu yıl yarım kilogramdan fazla safran elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Dünyanın en değerli baharatları arasında gösterilen safrana yönelik talebin her geçen yıl arttığını belirten girişimci Mustafa Demir, üretim çalışmalarını büyütmeyi amaçladıklarını ifade etti. İlk olarak şehirde açık arazide topraklı tarımla safran yetiştirmeyi denediklerini ve başarılı sonuçlar aldıklarını kaydeden Demir, iklim risklerini azaltmak amacıyla üretimi kapalı alana taşıdıklarını söyledi. Girişimcilere de tavsiyelerde bulunan Demir, "Bu yıl Kayseri'de ilk kez kapalı alanda topraksız tarımla safran yetiştirdik. Safran yetiştiriciliği konusunda ülkemizde her geçen yıl talep artıyor. Hem safranın kullanıldığı alanlarda talep yüksek hem de üreticilerimizin dünyanın en değerli baharatlarından biri olarak bilinen tıbbi aromatik bitkilere ilgisi artıyor. Amaçlarımız arasında safran yetiştiriciliğini artırmak öncelikli olarak bulunuyor. Girişimcilere önereceğim en temel şey, çok fazla insanların yorumlarını dinlememeleri. Genellikle başaramayacakları yönünde bir kanaat mevcut. Biz önce topraklı tarımla arazide denedik ve ciddi anlamda başarılı sonuçlar aldık. İklim risklerine karşı daha dayanıklı bir model geliştirmek amacıyla daha sonra kapalı alana taşıdık. Bu yıl gördüğünüz gibi kapalı alanda ciddi bir verim aldık. Yarım kilogramdan fazla safran hasadı yapmayı planlıyoruz" dedi.

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        "Sonuçlar bizi çok mutlu etti"

        Ziraat Yüksek Mühendisi Raisa Kalkay ise Kayseri gibi iklim şartları safran yetiştiriciliği açısından zorlayıcı olan bir şehirde böyle bir üretimin gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Kapalı alan üretiminin, geniş arazisi bulunmayan girişimciler için de alternatif oluşturabileceğini dile getiren Kalkay, "Mustafa Demir'in Kayseri'de bu işi yapıyor olması çok kıymetli. Şu anda pilot bir bölgedeyiz. Kayseri gibi iklim şartlarında safran yetiştirmek gerçekten çok zor. Safran bütün iklimlere uygun değil. Kapalı alanı desteklememizin sebebi herkesin geniş bir arazisinin olmayabilmesi. Günümüzde hobilerimizi ve işlerimizi paraya çevirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Hem mevcut işlerinizi devam ettirip hem de üretimi desteklemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Üretimin ilk aşamalarında iklim şartları nedeniyle tereddüt yaşadığını ancak sonuçların beklentilerinin üzerine çıktığını anlatan Kalkay, "Açıkçası biraz tereddütlüydüm. Çünkü iklimden de destek almamız gerekiyor. Kayseri iklim olarak zor bir iklimdi. Son dakikaya kadar ne olacak, nasıl ilerleyecek bunun heyecanını yaşadık. Safran beklediğimizden çok daha erken bir şekilde açtı. Sonuçlar bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

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        Tarımın hem ekonomik hem de manevi açıdan önemli olduğunu vurgulayan Kalkay üretimin insan psikolojisine de olumlu katkı sağladığını belirterek, "Şu an ülke ve dünya olarak tarım çok kıymetli. Tarım manevi olarak da çok şey katıyor, psikolojik olarak da rahatlatan bir şey. Çiçeklere, toprağa, doğaya dokunmak ve üretiyor olmanın hissini herkese tavsiye ederim" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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