PGL'de 3. hafta hakemleri belli oldu
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 3. hafta maçları 1 Kasım Pazar günü oynanacak. Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 3.hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Nevşehir Kapadokyagücü SKDersimspor: Muhammed Yağız Boyraz
DerinkuyugücüSorgun Belediyespor: Batuhan Bolat
Afşin SKKahramanmaraşspor: Oktay Sağlamcı
Onikişubat SKHekimhan FSK: Erhan Küçükuğurlu
Kahta 02 SporSivasgücü Belediyespor: Gülsüm Bahçe
Kayseri ŞekersporKovancılarspor: Ömer Tahankut Muslu
Battalgazi BelediyesporKocasinan Şimşekspor: Eyyüp Salih Mol
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