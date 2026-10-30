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        PGL'de 3. hafta hakemleri belli oldu

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:24 Güncelleme:
        PGL'de 3. hafta hakemleri belli oldu

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 3. hafta maçları 1 Kasım Pazar günü oynanacak. Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 3.hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

        Nevşehir Kapadokyagücü SKDersimspor: Muhammed Yağız Boyraz

        DerinkuyugücüSorgun Belediyespor: Batuhan Bolat

        Afşin SKKahramanmaraşspor: Oktay Sağlamcı

        Onikişubat SKHekimhan FSK: Erhan Küçükuğurlu

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        Kahta 02 SporSivasgücü Belediyespor: Gülsüm Bahçe

        Kayseri ŞekersporKovancılarspor: Ömer Tahankut Muslu

        Battalgazi BelediyesporKocasinan Şimşekspor: Eyyüp Salih Mol

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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