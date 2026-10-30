PGL'de 3. hafta hakemleri belli oldu

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 3. hafta maçları 1 Kasım Pazar günü oynanacak. Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 3.hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

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