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        Bu pazar kasımın ilk maharetli elleri

        Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', kasım ayının ilk pazar gününde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Bu pazar kasımın ilk maharetli elleri

        Talas Belediyesi’nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, kasım ayının ilk pazar gününde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

        Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyon, 1 Kasım 2026 Pazar günü yine tezgâh açıyor. Gerek el işi çalışmalar gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

        Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu pazara, vatandaşların yine yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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