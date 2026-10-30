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        Başkan Büyükkılıç'tan Pınarbaşı kimyonunun tanıtımına ve üretimine destek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesiyle özdeşleşen kimyonun tanıtılması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Doğal Ürünler Bahçesi'nde özel bir üretim alanı oluşturuyor. Çalışmayla Kayseri'nin yerel tarımsal değerlerinin korunması ve alternatif ürün yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç'tan Pınarbaşı kimyonunun tanıtımına ve üretimine destek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesiyle özdeşleşen kimyonun tanıtılması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Doğal Ürünler Bahçesi’nde özel bir üretim alanı oluşturuyor. Çalışmayla Kayseri’nin yerel tarımsal değerlerinin korunması ve alternatif ürün yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yerel üretimi destekleyen ve kentin tarımsal zenginliklerini ön plana çıkaran hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Pınarbaşı ilçesiyle özdeşleşen kimyonun tanıtılması, korunması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla harekete geçildi.

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        Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Hobi Bahçeleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Doğal Ürünler Bahçesi’nin bir bölümü Pınarbaşı kimyonu yetiştiriciliğine ayrıldı. İlk kez gerçekleştirilecek ekim çalışmasıyla, ilçenin tarımsal değerlerinden biri olan kimyonun bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor.

        Yerel Üretime ve Tarımsal Çeşitliliğe Katkı

        Kayseri’nin tarımsal potansiyelini değerlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında planlanan uygulamayla, Pınarbaşı kimyonunun yetiştirilme sürecinin takip edilmesi ve ürünün daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

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        Yerel tarımsal değerlerin korunması ve alternatif ürün yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi açısından önem taşıyan çalışma, aynı zamanda bölgenin üretim kültürünün yaşatılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

        Kayseri’nin Tarımsal Değerleri Geleceğe Taşınıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen, tarımsal çeşitliliği artıran ve yerel ürünlerin tanıtımına katkı sağlayan çalışmalarını sürdürüyor. Doğal Ürünler Bahçesi’nde Pınarbaşı kimyonuna ayrılan özel üretim alanının da kentin tarımsal mirasının korunmasına ve bu değerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

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        Pınarbaşı kimyonunun kalitesi, Kayseri Gastronomi Günleri'nde de dikkat çekmişti. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, etkinlikte Pınarbaşı kimyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Pınarbaşı kimyonu hakikaten Türkiye'nin en değerli kimyonlarından bir tanesi" ifadelerini kullanmıştı. Bu değerlendirme, Pınarbaşı kimyonunun gastronomi alanındaki değerini ve tanıtımının önemini bir kez daha ön plana çıkardı.

        Başkan Büyükkılıç’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Kayseri’nin yerel ürünlerinin tanıtılması, üretim potansiyelinin değerlendirilmesi ve kentin tarımsal zenginliklerinin yaşatılması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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