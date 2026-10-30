Çöpe giden kiraz çekirdekleri kadın emeğiyle yastığa dönüştürülüyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin kirazıyla ünlü Yahyalı ilçesinde, kadın kursiyerler atık kiraz çekirdeklerini doğal ısıtma yastıklarına dönüştürüyor.

Tohumluk Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen "Kiraz Çekirdeği Yastığı Projesi" kapsamında Yahyalı Şehit Adem İlkkılıç Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kursa katılan kursiyerler, ilçe genelinde bolca bulunan ve genellikle atık niteliği taşıyan kiraz çekirdeklerini özenle temizleyip kurutuyor.

Çekirdeklerin hazırlanan özel kumaşların içine konulduğu, sıvı ve kimyasal bileşen içermeyen ve uygun koşullarda ısıtılarak sıcak su torbasına alternatif olarak kullanılabilen bu doğal yastıklar, ısıyı uzun süre muhafaza etme özelliğiyle öne çıkıyor.

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Çevre dostu ve sürdürülebilir nitelik taşıyan projeyle dezavantajlı kadınlara ekonomik kazanç sağlanması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

- "Yıllarca kullanabileceğiniz bir ürün"

Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Nilüfer Bıçakçıoğlu, AA muhabirine, kırsaldaki kadınlara destek olmak için yola çıktıklarını söyledi.

Proje ile ekonomiye katkı sağlayacaklarını anlatan Bıçakçıoğlu, ilçenin kirazıyla ünlü olduğunu, bunu da avantaja çevirdiklerini dile getirdi.

Proje hakkında bilgi veren Bıçakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada kiraz doğal bir malzeme. Kiraz çekirdeği yastığı sıcak su torbasına alternatif bir ürün. Isıtıcı olarak kullanılıyor. Mikrodalgada ısıtıldığında yaklaşık yarım saatten fazla bir süre ısı veriyor. Su torbası gibi patlaması, yakması gibi bir sıkıntısı yok. Suyu devamlı yenilemiyorsunuz. Yıllarca kullanabileceğiniz bir ürün. Düşündük ki kadınlar, özellikle dezavantajlı arkadaşlarımız, bunları öğrendikleri zaman bunu yapıp satarak bir gelir elde edecek. Zaten kiraz çekirdeği burada doğal ham madde. Rekabetçi de bir ürün oldu onlar için."

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Bıçakçıoğlu, ilk üretilen ürünleri kendilerinin aldığını, bu ürünlerin kermes, site ve farklı etkinliklerde satılarak kadınlara gelir olacağını sözlerine ekledi.

- Çöpe gidecek ürünler değerlendiriliyor

Yahyalı Şehit Adem İlkkılıç Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Seher Gürbeden de ürünün bebekler için oldukça sağlıklı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Çocukların gazının giderilmesi için kullanıldığını ifade eden Gürbeden, "Boyun fıtığı, dizlerde romatizma, bel ağrısı, sırt ağrısı o kısımlarda kullanılıyor. Çok sağlıklı bir ürün. Yahyalı'da kirazımız çok meşhur ve kiraz çekirdeklerimizin bu şekilde değerlendirip ziyan olmaması bizim için çok güzel." dedi.

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Kursiyer Şule Günaydın ise ilçede çok sayıda kiraz ağacı olduğunu, çekirdeklerinin çöpe gittiğini, yapılan proje ile bu çekirdeklerin ekonomiye kazandırıldığını belirtti.