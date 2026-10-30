Başkan Çolakbayrakdar: "Kozakent ile Kayseri'ye yeni bir şehir parçası kazandıracağız" Kocasinan'dan Kayseri'nin geleceğine yeni bir şehir dokunuşu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’ye değer katacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Mithatpaşa Mahallesi’nde hayata geçirilecek Kozakent projesiyle sosyal donatıları, yeşil alanları, spor ve kültürel tesisleriyle yeni bir yaşam alanı oluşturulacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kozakent ile yeni bir şehir parçası kazandıracağız" dedi.

Kayseri’nin gelişimine katkı sunacak projelerine bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, projenin bütüncül bir şehircilik anlayışıyla hazırlandığının altını çizerek, "Mithatpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiğimiz ve merhum Ali İhsan Alçı Başkanımızın adını verdiğimiz Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerinde belediyemize ait arsalarımız bulunuyor. Bu arsaları satışa çıkarıyoruz. Önümüzdeki 3 Kasım’da da yeni bir etapta satış gerçekleştireceğiz. Burası henüz yapılaşmanın başlamadığı, imar süreciyle birlikte yeni bir gelişim dönemine girecek bir bölge. Biz de bu bölgenin gelecekte nasıl bir yaşam alanına dönüşeceğini vatandaşlarımıza anlatmak istedik. Bu amaçla bölgenin tamamına Kozakent adını verdik" diye konuştu.

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"Kozakent, tüm sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam alanı olacak"

Kozakent’in planlamasında insan odaklı şehircilik anlayışını esas aldıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, projenin sosyal donatılarıyla öne çıkacağını ifade ederek, "Kozakent, okulu, camisi, pazaryeri, ticaret alanları, Kocasinan Akademisi, sosyal tesisleri, spor tesisleri, park alanları ve yollarıyla bir şehirde olması gereken bütün donatıların düşünüldüğü kapsamlı bir proje. Bugün satışa sunduğumuz arsalar, imar çalışmalarının tamamlanması ve yapılaşmanın başlamasıyla birlikte yeni bir yerleşim alanına dönüşecek. Günümüzde önemli olan yalnızca binaların yapılması değil. Bu binalarda yaşayacak insanların sosyalleşebilecekleri alanların, yeşil alanların, parkların ve ticaret alanlarının da oluşturulması gerekiyor. Kozakent’i bütün bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kocasinan Akademisi tesislerinin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğüne dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, projenin kültürel, sosyal ve sportif imkanlarıyla da fark oluşturacağını belirterek, "Kocasinan Akademisi tesislerimiz büyük ilgi görüyor. Hatta bu imkanların bulunmadığı mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız da kendi mahallelerinde akademi kurulmasını istiyor. Çünkü çocuklar, gençler, anne ve babalar burada çeşitli faaliyetlere katılabiliyor. Spor tesislerimizde spor yapabiliyor, çocuk kulüplerimizde çocuklarımız çeşitli etkinliklere katılabiliyor, Sinan Kütüphanelerimizden yararlanabiliyorlar. Bütün bu imkanların aynı proje içerisinde yer alması Kozakent’i farklı ve değerli kılıyor. Aile sağlığı merkezini de bu projeye dahil ettik. Tüm sosyal donatılarıyla birlikte planlanmış bu projenin, yakın gelecekte vatandaşlarımızın büyük ilgi göstereceği yeni bir yaşam merkezi olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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"Kayseri’ye yeni bir şehir parçası kazandıracağız"

Kozakent’in konumu itibarıyla da önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin ulaşım ve çevresindeki gelişim alanlarıyla birlikte yeni bir cazibe merkezi olacağını belirterek, "Bekir Yıldız Bulvarı ile Ali İhsan Alçı Bulvarı’nın kesiştiği noktada bulunan Kozakent, Şehir Hastanesi’ne ve şehir merkezine yakın bir konumda yer alıyor. Mobil Kent’e ve Kumsal’a da yakın olan bu bölgede, bir şehirde olması gereken bütün sosyal donatılarla birlikte yeni bir yapılaşma süreci başlayacak. Ayrıca hemen yanı başında, inşallah önümüzdeki yıl yapımına başlayacağımız bir kent parkımız bulunuyor. 100 bin metrekarelik kent parkımızın da bölgeye önemli bir değer katacağına inanıyoruz. Bu alanla ilgili hukuki mülkiyet edinme sürecinde artık son aşamaya geldik. Sürecin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlamayı planlıyoruz" dedi.

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Bölgenin çevresinde yeni imar alanlarının da oluştuğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın geleceğine yön verecek şehircilik çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Bu bölgenin sağında ve solunda yeni imar alanları oluşuyor. Yeni imarlaşma bizim açımızdan yeni bir Kocasinan’ın kurulması demek. Burada yapacağımız çalışmalarla, büyük park alanlarıyla, sosyal alanlarıyla ve 100 bin metrekarelik kent parkımızla yepyeni bir şehir parçası oluşturacağız. Kozakent adıyla örülecek bir kent inşa edeceğiz. Amacımız, sadece yeni binaların yükseldiği değil; insanların huzurla yaşayabildiği, sosyalleşebildiği, çocukların güvenle büyüyebildiği, yeşil alanları ve sosyal imkanlarıyla bütün ihtiyaçların karşılandığı bir yaşam alanını Kayseri’ye kazandırmak. Kozakent ile Kayseri’nin gelişimine değer katacak yeni bir şehir parçasını daha hayata geçireceğiz."