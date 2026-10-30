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        Kavga eden çift birbirini bıçakladı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaralayan çift tedavi altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Kavga eden çift birbirini bıçakladı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaralayan çift tedavi altına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Sıla Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Kapıcı dairesinde Y.Y. ile dini nikahlı eşi E.Ö.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışmaya başladı. Çıkan kavgada çift bıçakla birbirilerini yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı çift ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde inceleme yapan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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