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        Kayseri'de otomobil 50 metre yükseklikteki kayalıktan dükkanların üzerine uçtu: 1 yaralı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan dükkanların üzerine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, dükkanlarda hasar meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 03:11 Güncelleme:
        Kayseri'de otomobil 50 metre yükseklikteki kayalıktan dükkanların üzerine uçtu: 1 yaralı

        Kayseri’nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan dükkanların üzerine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, dükkanlarda hasar meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bulgurcu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, plakası öğrenilemeyen A.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan dükkanların üzerine uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ters dönen otomobilde sıkışan A.D.’yi sıkıştığı yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.D.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza nedeniyle dükkanlarda maddi hasar oluştu.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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