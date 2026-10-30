Kayseri'de kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yüksekteki kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yüksekteki kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Bulgurcu Mahallesi İstiklal Caddesi'nde kontrolden çıktı.
Savrulan araç, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan alt kısımda bulunan iş yerlerinin üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle iş yerlerinde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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