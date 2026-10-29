Kayseri ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

Kayseri ve Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in ev sahipliği yaptığı resepsiyon Kayseri Düya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihin önemli dönüm noktalarından birisinin yıldönümünü kutlamak için bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 103. yıldönümü kutlu olsun. Bizler tarihi mücadelelerle, zaferlerle fedakarlıklarla şekillenmiş köklü bir milletin evlatlarıyız. Geçmişten günümüze getirdiğimiz en büyük ortak özelliğimiz zor zamanlarda kenetlenme irademizdir. Aynı zamanda vatanımıza olan kara sevdamız, bayrağımıza olan aşkımızdır."

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Konuşmanın ardından zeybek gösterisi gerçekleştirildi.

Resepsiyona Garnizon Komutanı Tümgeneral Serkan Gökhan Can, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

- Niğde

Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve eşi Hacer Akmeşe'nin ev sahipliğinde, kentteki bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Vali Akmeşe, resepsiyona katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Program kapsamında, şehit çocuklarıyla pasta kesildi.

Vali Akmeşe, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir onur ve heyecanla idrak ettiklerini söyledi.

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Bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde cumhurun istiklal ve istikbal uğruna verdiği destansı mücadelenin taçlandırıldığı gün olduğunu vurgulayan Akmeşe, Türk milletinin kendi mukadderatına hakim olduğunu bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in adalet, eşitlik ve hürriyetin teminatı olduğunun altını çizen Akmeşe, "Bugün bizlere düşen en temel sorumluluk asırlardır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla bu aziz mirasa sahip çıkmak, ülkemizi muasır muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürümektir." ifadelerini kullandı.

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Resepsiyona Bor Garnizon Komutanı Albay Ali Okan, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce ve davetliler katıldı.