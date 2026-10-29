GÜNCELLEME - Nevşehir'de peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kişi kentteki hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

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"Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan toprak kayması oldu. Nevşehir'e bağlı Göreme beldesinde toprak kayması sonucu kaya düşmesinde şu an itibarıyla 2 kişinin maalesef cenazesine ulaştık, 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Şu an acil tıbbi müdahalesi yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla araç ve gereçleriyle şu an olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen süreçte gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaralımızın tedavisine başlandı, umarız sağlığına kavuşur."