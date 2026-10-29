ABD'li profesör Miller, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'ne hayran kaldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tarihî ve kültürel mirasına kazandırılan Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, dünya çapında tanınan bilim insanlarını ağırlamayı sürdürüyor. Serebral palsi alanındaki uluslararası çalışmaları ve referans niteliğindeki tıp kitaplarıyla tanınan Prof. Dr. Freeman Miller; 800 yılı aşkın geçmişe sahip müzeyi ziyaret ederek Selçuklu döneminin tıp anlayışı, tedavi yöntemleri ve sağlık tarihine ışık tutan uygulamaları yakından inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü tarihini, kültürel zenginliğini ve bilimsel mirasını geleceğe taşıyan çalışmalarıyla Kayseri’nin ulusal ve uluslararası alandaki tanıtımına katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, uluslararası bilim dünyasının önemli isimlerinden ABD’li çocuk ortopedisi uzmanı Prof. Dr. Freeman Miller’ı ağırladı. Fizyoterapistlere yönelik düzenlenen bilimsel ve tıbbi içerikli bir toplantı kapsamında Kayseri’ye gelen, serebral palsi alanındaki çalışmalarıyla dünya çapında tanınan Prof. Dr. Freeman Miller, müzeyi ziyaretinde Selçuklu döneminin sağlık anlayışını ve dönemin tedavi uygulamalarını inceleme fırsatı buldu. Ziyareti sırasında müzenin tarihî birikiminden ve geçmişte uygulanan tedavi yöntemlerinden etkilendiğini belirten Prof. Dr. Freeman Miller, Kayseri’nin ve tarihî hastane yapısının geçmişi hakkında önemli bilgiler edindiğini ifade etti. Müzede karşılaştığı uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miller; "Çok ilginç bir geziydi. Kayseri’nin ve hastanenin tarihi hakkında çok şey öğrendim. Burası çok eski bir hastane. Birçok açıdan şaşırdım. Özellikle dönemine göre modern sayılabilecek tedavilere, müzik ve ışık terapisi gibi yöntemlerin burada uygulanmasına şaşırdım. Bu dönemden bugün bile öğrenebileceğimiz şeyler var. Gerçekten çok şaşırdım" dedi. Kayseri’nin tarihî ve kültürel değerlerini koruyarak turizme kazandıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi aracılığıyla Anadolu’nun sağlık tarihindeki önemli bir dönemi ziyaretçilerle buluşturuyor. Tıp tarihi açısından büyük önem taşıyan ve 800 yılı aşkın geçmişe sahip olan tarihî yapı, sağlık hizmetleri, eğitim ve tedavi anlayışının tarihi gelişimini yansıtan önemli bir kültürel miras niteliği taşıyor. Selçuklu döneminin sağlık ve tıp birikimini ortaya koyan müze, geçmişin bilimsel yaklaşımını günümüz ziyaretçilerine aktarıyor. Müzede toplam 30 sergi bölümü bulunurken yürütülen çalışmalar kapsamında 11 bölümde yenileme gerçekleştirildi. Ayrıca müze depolarında bulunan 62 eser de ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.

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Prof. Dr. Freeman Miller ayrıca Anadolu Selçuklu döneminin en önemli eserlerinden biri olan Hunat Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi’ni de inceleyerek, tarihi hakkında bilgi aldı.