Özvatan'da öğrencilerin katılımıyla Cumhuriyet Sofrası programı düzenlendi

Kayseri’nin Özvatan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin katılımıyla Cumhuriyet Sofrası programı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık tarafından Özvatan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Kaymakam Hakan Naifoğlu, Belediye Başkanı Halit Demir, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler aynı sofrada bir araya geldi.

Kaymakam Naifoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in temel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının, gençlerin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmesinin ve toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

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Öğrenciler arasında paylaşma ve dayanışma duygularının pekiştirilmesinin amaçlandığı program, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından sona erdi.