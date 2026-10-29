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        Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı

        Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı

        Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı.

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavga ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olaya karışan 5 kişi suç aletleri olan ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı.

        Yakalanan şahıslardan M.D. (27), S.T. (30) ve E.H.D. (30) ‘kasten yaralama’ suçundan çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, S.Ç. (19) ve H.Ö. (23) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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