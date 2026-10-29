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        Havada, karada, suda Türk bayrağını dalgalandırdılar Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Temel: "Tek bayrak, tek cumhuriyet"

        Türkuaz Arama Kurtarma Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Aladağlar'da, Yamula Barajı'nda ve Hisarcık Vadisi'nde Türk bayrağı ve Atatürk posterini dalgalandırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Havada, karada, suda Türk bayrağını dalgalandırdılar Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Temel: "Tek bayrak, tek cumhuriyet"

        Türkuaz Arama Kurtarma Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Aladağlar'da, Yamula Barajı'nda ve Hisarcık Vadisi'nde Türk bayrağı ve Atatürk posterini dalgalandırdı.

        Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği üyeleri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yamula Baraj Gölü'nün 29 metre derinliğinden Aladağlar'ın 3425 metrelik zirvesine kadar Türk bayrağı ve Atatürk posterini açarak anlamlı etkinliklere imza attı. Türkuaz Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Temel, Cumhuriyet Bayramı kapsamında yaklaşık 10 gündür farklı noktalarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhuriyetin Türk milletinin bağımsızlığının simgesi olduğunu belirten Temel, Cumhuriyet'i yaşatmak için ellerinden gelen tüm fedakarlıkları yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Etkinlikler çerçevesinde Yamula Baraj Gölü'nde 29 metre derinlikte Türk bayrağı ve Atatürk posterini açtıklarını anlatan Temel, Hisarcık Kırlangıç Vadisi'ndeki kayalıklarda 29 metre yükseklikte, Aladağlar Küçük Demirkazık'ta ise 3425 rakımda aynı etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti. Temel, Tomarza ilçesinden Develi ilçesine kadar yaklaşık 30 kilometre boyunca Türk bayrağını taşıdıklarını belirterek, "Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlığının simgesi ve adıdır. Biz de ilelebet Cumhuriyet'i yaşatmak için elimizden gelen bütün fedakarlıkları yerine getiriyoruz. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yaklaşık 10 gündür birçok yerde görev aldık. Yamula Baraj Gölü'nde 29 metre derinlikte, Hisarcık Kırlangıç Vadisi'nde kayalıkların 29 metre yüksekliğinde ve Aladağlar Küçük Demirkazık'ta 3425 metre rakımda Türk bayrağımızı ve Atatürk posterimizi açtık. Ayrıca Tomarza'dan Develi'ye kadar yaklaşık 30 kilometre Türk bayrağımızı taşıdık" dedi.

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        Bugün de sembolik olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e Türk bayrağı takdim edeceklerini dile getiren Temel, bunun kendileri için onur verici olduğunu söyledi. Temel, "Türkuaz Arama Kurtarma ekibi olarak akarsulardan vadilere, vadilerden zirvelere tek bayrak, tek cumhuriyet diyoruz" ifadelerini kullandı.

        Dernek Başkanı Temel, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e Türk bayrağını takdim etti. Bayrağı teslim alan Vali Çiçek, "Türkuaz Arama Kurtarma ekibine, Başkanı Deniz Bey'e çok teşekkür ederim" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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