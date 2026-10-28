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        UND İkinci Başkanı Ergun Bilen: "Türk taşımacısı kendi geleceğinin seyircisi olmayacak"

        Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İkinci Başkanı Ergun Bilen, gümrüklerdeki geçişlerde yaşanan uzun süreli bekleme sorunlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türk taşımacısı kendi geleceğinin seyircisi olmayacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 21:32 Güncelleme:
        UND İkinci Başkanı Ergun Bilen: "Türk taşımacısı kendi geleceğinin seyircisi olmayacak"

        Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İkinci Başkanı Ergun Bilen, gümrüklerdeki geçişlerde yaşanan uzun süreli bekleme sorunlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türk taşımacısı kendi geleceğinin seyircisi olmayacak" dedi.

        Uluslararası Türk karayolu nakliyecileri olarak en zor şartlarda ihracatçıların yükünü taşıdıklarını dile getiren UND İkinci Başkanı Ergun Bilen, Kapıkule Sınır Kapısı’nda ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda uzun saatler bekleyen araçlarının olduğunu söyledi. Buralardaki beklemelerin Türkiye’nin rekabet gücünü götürdüğünü aktaran Bilen, "Türkiye’nin üretimini dünyaya ulaştırmak için büyük sorumluluklar üstlendik. Bugün de yılların emeğine ve bu sektörün geleceğine sahip çıkma sorumluluğumuz var. Kapıkule'de 140 saat, Hamzabeyli'de 50 saat bekleyen araçlarımız var. O kuyruklarda sürücülerimizin ömrü, firmalarımızın sermayesi ve ihracatçımızın teslimat süresi tükeniyor. Her bekleme, Türkiye'nin rekabet gücünden götürüyor.

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        Sürücülerimiz vize almak için bekliyor. Aldıkları vizeler tek girişli çıkıyor veya başvuruları reddediliyor" dedi

        Sınır kapılarının dışında limanlarda yaşadıkları sorunlarında ele alınması gerektiğini ifade eden Bilen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        "Bulgaristan ve Hırvatistan'da 90 ve 180 gün uygulaması nedeniyle geri çevriliyorlar. Uluslararası taşımacılık yapan bir sürücünün çalışma hayatı, mesleğinin gereklerini karşılamayan uygulamalarla daraltılıyor. Macaristan’ın dayattığı geçiş belgesi kısıtlamaları başta olmak üzere, Türk taşımacısına uygulanan geçiş belgesi engelleri artık kalıcı biçimde çözülmelidir. Bütün bunlar için sürekli bakanlıklarla görüşmeler yapılıyor, toplantılar düzenleniyor, raporlar hazırlanıyor, resmi yazılar yazılıyor. Fakat sınırdaki kuyruk kısalmıyor, sürücümüz vize alamıyor, taşımacımızın önündeki engeller kalkmıyorsa aynı süreci tekrar etmek bize zaman kaybettiriyor. Bu ülkenin ihracatının hangi yoldan, hangi maliyetle ve ne zaman taşınacağı, her yıl yeniden yaşanan belge krizlerine teslim edilemez. Limanlarda karşılaştığımız sorunlar da aynı kararlılıkla ele alınmalıdır. Bütün bu sorunları birlikte değerlendirmek zorundayız, Türk taşımacısının hareket alanı daralırken, yabancı taşımacıların ülkemizdeki payı ve boş araç girişleri artıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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