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        ERÜ Hastaneleri'nde "26 Ekim Hasta Hakları Günü" kutlandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde "26 Ekim Hasta Hakları Günü" dolayısıyla, Hasta Hakları Birimi tarafından hasta hakları ve sorumlulukları konusunda hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme standı açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:03 Güncelleme:
        ERÜ Hastaneleri'nde "26 Ekim Hasta Hakları Günü" kutlandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde "26 Ekim Hasta Hakları Günü" dolayısıyla, Hasta Hakları Birimi tarafından hasta hakları ve sorumlulukları konusunda hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme standı açıldı.

        Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler Girişinde açılan bilgilendirme standına ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Serap Doğan, Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt, Hastane Müdürü Aydemir Kayabaşı, Hasta Hakları Birim Sorumlusu İbrahim Barın ile Hasta Hakları Birimi çalışanları katıldı.

        Stantta, Hasta Hakları Birimi tarafından hasta ve hasta yakınlarına Hasta Hakları Yönetmeliğinde yer alan; Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı, Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı, Hasta Haklarının Korunması, Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası, Tıbbi Araştırmalar, Diğer Haklar, Sorumluluk ve Hukuki Korunma Yolları ile Son Hükümler hakkında kısa bilgilendirmeler yapıldı.

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        Gevher Nesibe Hastanesi ve Acil Servisi ile YılmazMehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi, SemihaAsım Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi, Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesi, Mustafa EraslanFevzi Mercan Çocuk Hastanesi, KANKA Çocuk HematolojiOnkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanelerine başvuran hasta ve hasta yakınları ile kliniklerde tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanları bilgilendirilerek "Hasta Hakları ve Sorumlulukları Broşürü" dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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