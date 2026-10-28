Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

        Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

        Tomarza Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene; Tomarza Kaymakamı Selim Eser, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Acem, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yaşar Şahin, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Törende protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi. Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen tören, ilçede bayram coşkusunu ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığı bir kez daha ortaya koydu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        İl Milli Eğitim Müdürü Esen: "Her çocuk özeldir ve uygun eğitim alma hakkın...
        İl Milli Eğitim Müdürü Esen: "Her çocuk özeldir ve uygun eğitim alma hakkın...
        Kayseri ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma t...
        Kayseri ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma t...
        ERÜ'den savunma sanayisine yerli radyasyon dedektörleri ERÜ Fizik Bölümü Nü...
        ERÜ'den savunma sanayisine yerli radyasyon dedektörleri ERÜ Fizik Bölümü Nü...
        Fason sucukçulara tepki
        Fason sucukçulara tepki
        Başkan Büyükkılıç Kartal Katlı Kavşağı'nda son durumu yerinde inceledi: "Bu...
        Başkan Büyükkılıç Kartal Katlı Kavşağı'nda son durumu yerinde inceledi: "Bu...
        3 kişinin yaralandığı oto tamirhanesindeki silahlı kavga kamerada
        3 kişinin yaralandığı oto tamirhanesindeki silahlı kavga kamerada