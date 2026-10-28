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        3 kişinin yaralandığı oto tamirhanesindeki silahlı kavga kamerada

        KAYSERİ'de oto tamirhanesinde, husumetli iki grup arasında çıkan 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerine gelen grubun, Batuhan D. ile çırağı İ.K.'yi demir borularla dövdüğü ve ateş ettikleri tüfeği üzerlerinde kırdıkları görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:35 Güncelleme:
        3 kişinin yaralandığı oto tamirhanesindeki silahlı kavga kamerada

        KAYSERİ'de oto tamirhanesinde, husumetli iki grup arasında çıkan 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerine gelen grubun, Batuhan D. ile çırağı İ.K.'yi demir borularla dövdüğü ve ateş ettikleri tüfeği üzerlerinde kırdıkları görüldü.

        Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6127'nci Sokak'ta meydana geldi. Husumetli olduğu grup, minibüsle Batuhan D.’nin işletmeciliğini yaptığı oto tamirhanesine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle vurulup darbedilen Batuhan D., çırağı İ.K. ve D.Ü. yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaburgalarında, kafatasında ve bacaklarında kırık olduğu belirtilen Batuhan D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.D., E.H.D., S.T. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan, kavga, tamirhanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsle gelen grubun, Batuhan D. ile çırağı İ.K.'yi demir borularla darbedip, ateş ettikleri tüfeği de üzerlerinde kırdıkları görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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