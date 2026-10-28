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        Yanlış taşınmaza DASK düzenleyen banka haksız bulundu

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de Kocasinan Tüketici Hakem Heyeti, müşterinin bilgisi dışında başka bir taşınmaz için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi düzenleyip hesabından prim kesintisi yapan bankayı kusurlu bularak, tahsil edilen 1703 lira 5 kuruşluk poliçe bedelinin tüketiciye iadesine karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Yanlış taşınmaza DASK düzenleyen banka haksız bulundu

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de Kocasinan Tüketici Hakem Heyeti, müşterinin bilgisi dışında başka bir taşınmaz için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi düzenleyip hesabından prim kesintisi yapan bankayı kusurlu bularak, tahsil edilen 1703 lira 5 kuruşluk poliçe bedelinin tüketiciye iadesine karar verdi.

        Merkeze bağlı Kocasinan ilçesinde yaşayan E.E, ikamet ettiği ve maliki olduğu daire için bir sigorta şirketinden geçerli DASK poliçesi yaptırdı.

        Ancak şikayet edilen banka tarafından bilgisi dışında aynı apartmanda bulunan başka bir daire için de DASK poliçesi tanzim edilerek hesabından 1703 lira 5 kuruş kesildiğini fark eden E.E, bankanın müşteri hizmetlerini arayarak durumu bildirdi.

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        Bankadan, parayı ilgili daireden istemesi gerektiği cevabını alan E.E, mağduriyetinin giderilmesi için Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

        Banka, başvuruyu inceleyen heyete yaptığı savunmada, sistemlerindeki UAVT kodu (DASK adres kodu) doğrultusunda yenileme yapıldığını, sadece aracı kurum, acente olarak hareket ettiklerini ve tahsil edilen primin sigorta şirketine aktarıldığını belirterek haksız başvurunun reddini talep etti.

        6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında inceleme yapan heyet, tüketicinin ikamet ettiği ve sahibi olduğu bağımsız bölümün farklı bir daire olduğunu, şikayet edilen bankanın acentelik faaliyeti kapsamında gerekli özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek tüketicinin mülkiyetinde olmayan bağımsız bölüm için poliçe tanzim ettiğini tespit etti.

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        Bankanın kendi sisteminden ve operasyonel hatasından kaynaklanan bu işlemi "ayıplı hizmet" niteliğinde değerlendirerek tüketiciyi haklı bulan heyet, yanlış adrese tanzim edilen DASK poliçesi nedeniyle E.E'den tahsil edilen 1703 lira 5 kuruş prim bedelinin banka tarafından tüketiciye iade edilmesine karar verdi.

        - "Burada tüketicinin mağduriyeti oluşuyor"

        Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, DASK poliçelerinin düzenlenmesi sırasında yapılan hataların tüketicileri mağdur edebildiğini, poliçe ve ödeme belgelerinin mutlaka saklanması gerektiğini söyledi.

        Şahin, nakit ödemelerde makbuz alınması, banka üzerinden yapılan ödemelerde ise işlem kayıtlarının saklanmasının olası uyuşmazlıklarda tüketicilerin haklarını aramasını kolaylaştıracağını dile getirdi.

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        Söz konusu olayda kaymakamlık bünyesindeki Tüketici Hakem Heyetinin, hatalı işlem nedeniyle tüketicinin zararının giderilmesi ve ödediği ücretin banka tarafından iade edilmesi yönünde karar verdiğini ifade eden Şahin, bankaların ve sigorta acentelerinin işlem süreçlerinde daha dikkatli davranması gerektiğini belirtti.

        Yanlış düzenlenen poliçelerin yalnızca maddi kayıpla sınırlı kalmayabileceğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

        "Tüketici bunu fark etmedi ve Allah korusun bir felaket oldu. Bu deprem olur ya da benzer birtakım şeyler, tüketici zarar gördü. Depremden dolayı mağdur oldu ve 'DASK'ım var' diye güven içerisindeyken aslında kendisine DASK yapılmadığını, başka bir eve yapıldığını öğrendi. Buradaki zarar ne olacak, kim karşılayacak? Telafisi mümkün olmayan zararlar diye tabir ettiğimiz kısma giriyor bu. Kaldı ki tüketicinin ödemeyi yaptığı belli, sigortayı kendi adına yaptırdığı belli fakat sigorta şirketinin, acentenin ya da bankanın bunu yanlış yapmasından dolayı o zararını da bankadan tahsil edecek ya da sigorta şirketinden. Burada tüketicinin mağduriyeti oluşuyor. Ayıplı hizmet olarak bunu kabul ediyoruz fakat beraberinde tüketicinin talebi olmadan yapılan bir işlem, haksız bir işlem, yetkisiz bir işlem ve tüketicinin mağdur olmasına sebep olduğu için de bu işlemin haksız işlem babında değerlendirilip tüketiciden habersiz yapıldığında yine tüketiciye zarar verme durumunun tazmin edilmesi gerekir."

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        Şahin, bu tür hatalı işlemlerin önüne geçilmesi için yalnızca zararın karşılanmasının yeterli olmadığını, caydırıcı yaptırımların da uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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